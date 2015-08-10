الشائعات تلاحق مسلسل "سمرا" والمنتج يوضح حقيقة مشاركة تيم حسن فيه

بيروت_ سيدتي نت

أصدرت شركة "الصباح للإعلام" المنتجة لمسلسل "سمرا" بياناً صحفياً، ردّت فيه على الشائعات التي طالت المسلسل، مؤكّدة أنه لم يعرض أصلاً على الفنان تيم حسن، وأنّه لن يعرض أيضاً في رمضان، وأن المسلسل الذي سيجمع تيم بنادين نجيم سيعرض في رمضان 2016، في رد على كل الشائعات التي أكدت انسحاب تيم من العمل الذي سيجمعه بنادين، والذي أعلن عنه فور انتهاء مسلسل "تشيللو"، الذي جمعهما في رمضان الماضي.

وعلقت الشركة في البيان على الأخبار المغلوطة التي تنشر في عدد من الوسائل الاعلامية المكتوبة والإلكترونية حول مسلسل " سمرا"، وأوضحت أنه مؤلف من ٦٠ حلقة، ومقرر عرضه خارج السباق الرمضاني في بداية سنة ٢٠١٦ حيث سيبدأ تصويره قريباً.

وأوضح البيان أن " سمرا" من بطولة نادين نسيب نجيم ومجموعة من النجوم اللبنانيين والعرب، ومن كتابة كلوديا مارشليان وإخراج رشا شربتجي، أما البطولة الرجالية فالمفاوضات جارية مع أكثر من نجم، وما نشر مؤخراً لناحية الأسماء المرشحة لهذا العمل فهي غير صحيح ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وتابع بيان الشركة "أما المسلسل الذي سيجمع بين نادين نسيب نجيم والنجم تيم حسن فهو من إخراج سامر البرقاوي وجاري التحضير له لموسم رمضان ٢٠١٦ ".