ريما مكتبي تخضع لعملية إزالة ورم دماغي حميد في أميركا

خضعت الزميلة ريما مكتبي لإزالة ورم دماغي حميد في ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث دخلت مستشفى جاكسون ميموريال في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، لإزالة الورم الذي تكلل استئصاله بالنجاح.

تولى إجراء العملية الجراحية البرفسور اللبناني جاك مرقص، رئيس قسم جراحة الاعصاب والدماغ في جامعة ميامي.

وكانت ريما قد كتبت آخر تغريداتها على "تويتر" يوم 24 يوليو، حيث وضعت رابط خبر عن طبيب لبناني للأعصاب حقق إنجازات طبية في أميركا، وهو البرفسور جاك مرقص الذي أجرى لها العملية، مع رابط يتحدث خلاله الطبيب عن استئصال أورام الدماغ.

وتوجهت ريما بجزيل الشكل إلى كل الذين اتصلوا بها للإطمئنان عنها، ومن المتوقع أن تعود إلى مزاولة نشاطها الاعلامي خلال الاسابيع المقبلة.

"سيدتي نت" تتمنى لريما الشفاء العاجل.