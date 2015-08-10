بالمستندات... بلاغ يتهم السبكي بالتحرّش بممثلة مصرية وإلقاء ماء النار عليها

القاهرة_مروة عبد الفضيل

تقدّمت الممثّلة المصريّة نهلة زكي ببلاغ إلى النائب العام يتهم المنتج محمد السبكي، بمحاولة التحرش بها وتهديدها بإلقاء ماء النار على وجهها.

وكانت نهلة قد قامت قبل سنوات بتوقيع عقد مع السبكي مقابل إشراكها في العديد من أعماله، لكنها لم تشارك في أي عمل من إنتاجه، فطلبت منه إما أن ينفذ بنود العقد، وإما أن يتنازل عنه حتى تنال حريتها الفنية إلا إنه اشترط للتنازل عن العقد، أن تتنازل هي عن سيارتها الخاصة له.

وقالت نهلة إنها فوجئت بعدها بوجود ضابط يستوقفها، ويؤكد لها أن هناك محضر محرر ضدها بسرقة سيارة، لتعرف لاحقاً أن السبكي اتفق مع هذا الضابط على هذه الخديعة، وأنه لا يوجد محضر بحقها، وأنّ هدف السبكي كان ترويعها فحسب.

وأضاف موكل نهلة زكي المحامي سمير صبري، أن موكلته تلقّت تهديدات بالخطف وإلقاء ماء النار على وجهها من السبكي، وأنّ هذا الأخير أساء لسمعتها أمام الكثيرين من الوسط الفني.

وأكمل صبري في بلاغه أن نهلة بعد كل هذه التصرفات ذهبت للسبكي في مكتبه لمحاولة الوصول إلى حل، فحاول التحرّش بها وعندما رفضت المثول لرغباته زاد من ترويعه لها بحسب المحامي.

يذكر أن نهلة زكي سبق وشاركت في الكثير من الأعمال السينمائية مثل "بون سواريه" والأجزاء الثلاثة من فيلم "عمر وسلمى" مجسدة شخصية زوجة الفنان عزت أبو عوف.