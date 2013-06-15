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تصاميم للمحجّبات من داليا بدر لصيف 2013

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تصاميم للمحجّبات من داليا بدر لصيف 2013 تصاميم للمحجّبات من داليا بدر لصيف 2013

شجّعت مصمّمة ملابس المحجّبات داليا بدر السيّدة المحجّبة على الاتجاه هذا الموسم إلى الألوان المفعمة بالحياة كاللون الأخضر والأصفر والزهريّ القاتم، إضافة إلى القماش المشجّر.
أمّا عن الفوسفوريّ فاعتبرته خارج إطار الموضة للمحجّبة هذا الصيف، باعتبار أنّه كان هو الموضة العام الماضي.
وأشارت بدر إلى أنّ أهمّ ما يجب أن تُراعيه المرأة المحجّبة هو خامة القماش نفسه، ودعتها إلى اعتماد الخامات الباردة والمريحة، مثل خامة "فسكوز" التي استعانت بها في تصاميمها لموسم الصيف، أكانت من النوع السّادة أو المشجّر.
كما لفتت إلى أنّ الليكرا المطرّز والليكرا القطن السّادة ما تزال موضة هذا العام، في الوقت الذي لفتت فيه إلى أنّها استحدثت في تصاميمها هذا العام الليكرا المشجّر.
وممّا ركّزت عليه مصمّمة ملابس المحجّبات داليا بدر موضة المحجّبات الممتلئات، داعية إيّاهن إلى عدم الخوف من الملابس الواسعة والنقوش والطبعات والألوان. كما أكّدت أنّ الملابس الفضفاضة تُظهر السيّدة الممتلئة أنحف، موضحة أنّ الفضفاض مع "الدرابيه" يقوم بالتمويه ويُظهر المرأة أشدّ نحافة، فيما الملابس الضيّقة تُظهر العيوب.
ومن الأمور التي ركّزت عليها المصمّمة المصريّة هو دعوة المحجّبة الممتلئة والنحيفة، على حدّ سواء، إلى الاتّجاه إلى الفستان، واصفة الفستان باللباس الذي يُظهر الأنوثة بشكل خاصّ. وأشارت إلى أنّ السيّدة النحيفة يُمكن أن تستعين بجاكيت قصيرة أو باليرو عند ارتداء الفستان، فيما على السيّدة الممتلئة الاتجاه إلى الجاكيت الطويل.
وتقدم المصممة المصرية داليا بدر صاحبة خط الملابس "maridoty" مجموعة مميزة من ملابس المحجبات.شاهدي، المجموعة وأخبرينا ما هو رأيك؟

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