بالتواريخ مشوار حافل لسعود الدوسري بالإعلام

الرياض – عهد العتيبي

صدمت وفاة الإعلامي السعودي سعود الدوسري بسكتة قلبية داهمته أثناء نومه عن عمر يناهز "46 عاماً" في باريس الوسط الإعلامي السعودي، حيث أنه كان يعتبر أحد أفضل الإعلاميين السعوديين. "سيدتي نت" يقدم لمحة عن تاريخه الحافل بالقنوات العربية بالتواريخ:

-عام 2015 م كان آخر أعمال الدوسري قبل أن يتنقل لرحمة الله. وكان له برنامج حواري باسم "ليطمئن قلبي" على قناة روتانا خليجية التي انضم اليها مجدداً في عام 2013 م .

-في عام 2007 كان في قناة MBC وقدم برامج عدة، كان من ضمنها: "نقطة تحول" والذي تضمن عدة لقاءات مع عدد من الشخصيات المشهورة، وبرنامج "تستاهل" وهو برنامج ثقافي شعبي تعتمد فكرته على تقديم خدمة إنسانية لأحد الأشخاص من خلال الإجابة على الأسئلة المقدمة للضيف، وانتقل بعدها الى قناة روتانا في عام 2013.

-في عام 1996 كان يعمل سعود الدوسري في قناة أوربت بمجموعة من البرامج المباشرة، ومن ضمنها: برنامج "حنين" الذي يسلط الضوء على الفنانين العرب ضمن مقابلات شخصية، وبرنامج "ليلكم فن" المباشر من القاهرة وكلاهما لاقا نجاحاً مهماً ترك بصمة في مسيرته الإعلامية .

-أما في عام 1995 فقد كانت بدايته في البرامج التلفزيونبة وبدأ في نشرة الأخبار في MBC وقدم برامج سياسية وأبدع كمذيع برامج فنية وشعرية وحصل على جائزة أفضل مذيع عربي، كما قدم على إذاعة mbc FM برنامجين، وهما: "سمر حتى السهر"، "ليلة خميس".

-عام 1991 عمل في إذاعة "الرياض" كمذيع رسمي، وكان مذيعاً لنشرة الأخبار.

-في العام 1989 فكانت بداياته ، حيث انضم إلى إذاعة القرآن الكريم كمتعاون في قراءة نشرات الأخبار ، وكان في ذلك الوقت طالباً في الجامعة.

-ومن الجوائز التي حصل عليها الدوسري خلال مسيرته كإعلامي: جائزة أفضل مذيع عربي عام 1995 من إحدى المجلات، وفي عام 2010 حصل على جائزة "جوردون أووردز" كأفضل مذيع عربي.