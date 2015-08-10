أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عاوزة ابنك ذكى ونبيه.. تناولى مكملات اليود خلال الحمل

Google+ Print
لو عاوزة ابنك ذكى ونبيه.. تناولى مكملات اليود خلال الحمل لو عاوزة ابنك ذكى ونبيه.. تناولى مكملات اليود خلال الحمل
نتائج مثيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا أحدث الأبحاث الطبية، التى أشرف عليها علماء من جامعة برمنجهام البريطانية، حيث أشارت أن اليود له فاعلية كبيرة فى تعزيز صحة مخ الأطفال.

وأوصى الباحثون الأمهات الحوامل بتناول مكملات اليود لتحسين ذكاء أجنتهن ورفع معامل الذكاء "IQ" الخاص بهن فى مراحل عمرية لاحقة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن عنصر اليود يساهم فى تحسين تطور ونمو الجنين داخل الرحم وخاصة حال حصول الحوامل عليه خلال أشهر الحمل الأولى.

وأضافت الدراسة أن مكملات اليود ساهمت فى رفع معامل ذكاء الأطفال "IQ" بمعدل 1.22 درجة، وأوصى الخبراء السيدات الحوامل والمرضعات بتناوله لتعزيز صحة مخ الأطفال وتطوير أدائه.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Lancet Diabetes and Endocrinology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العاشر من شهر أغسطس الجارى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365