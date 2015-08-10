لو عاوزة ابنك ذكى ونبيه.. تناولى مكملات اليود خلال الحمل

نتائج مثيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا أحدث الأبحاث الطبية، التى أشرف عليها علماء من جامعة برمنجهام البريطانية، حيث أشارت أن اليود له فاعلية كبيرة فى تعزيز صحة مخ الأطفال.

وأوصى الباحثون الأمهات الحوامل بتناول مكملات اليود لتحسين ذكاء أجنتهن ورفع معامل الذكاء "IQ" الخاص بهن فى مراحل عمرية لاحقة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن عنصر اليود يساهم فى تحسين تطور ونمو الجنين داخل الرحم وخاصة حال حصول الحوامل عليه خلال أشهر الحمل الأولى.

وأضافت الدراسة أن مكملات اليود ساهمت فى رفع معامل ذكاء الأطفال "IQ" بمعدل 1.22 درجة، وأوصى الخبراء السيدات الحوامل والمرضعات بتناوله لتعزيز صحة مخ الأطفال وتطوير أدائه.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Lancet Diabetes and Endocrinology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العاشر من شهر أغسطس الجارى.

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