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بالصور.. حريق يلتهم بعض محتويات لجنة بندر المعلمين بكفر الشيخ

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نشبت النيران فى محتويات لجنة نقابة بندر المعلمين بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، وأتت على بعض محتويات اللجنة.

وتمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، من السيطرة على حريق نشب بالطابق الثانى بلجنة البندر بنقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، حيث تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من العميد رضا عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بكفرالشيخ، يفيد بنشوب حريق بمبنى نقابة المعلمين.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، لمقار اللجان المجاورة والحجرات المجاورة للجنة البندر، ولم تحدث أى خسائر بشرية، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، تسبب فى احتراق أجهزة التكييف وشاشة التليفزيون ومحتويات مقر اللجنة.

وكلف مدير الأمن إدارة الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وبيان سبب الحريق وتحرر المحضر اللازم وأخطرت نيابة بندر كفر الشيخ للتحقيق.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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