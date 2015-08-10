حبس عاملين لاتهامهما بقتل شخصين وإلقائهما فى مياه النيل بالقاهرة

أمر المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحبس عاملين بمشتل بكورنيش النيل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شخصين مجهولى الهوية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم الشرطة بلاغًا من صاحب مشتل بكورنيش النيل بارتكاب كل من "ر.م" 17 سنة، و"ع.ا" عاملين بالمشتل، جريمة قتل لفردين داخل المشتل، على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبمواجهة محمد الجرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية للمتهم الأول اعترف بأنهما خرجا من المشتل بغرض شراء وجبة غداء وحال عودتهما وجدوا فتاة وشاب بأحد الأركان فى وضغ غير مناسب، فقال لهما ممنوع الجلوس هنا، فرفضوا ترك المكان.

وأضاف المتهم الأول أثناء التحقيقات بأنه أخرج سلاحا أبيض مطواة لتهديد المجنى عليهما، وفى نفس الوقت تدخل المتهم الثانى وقام بضرب المجنى عليه ببلطة بقدميه وعلى رأسه من الخلف، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، ثم شده وألقى به فى مياه نهر النيل.

وقال المتهم الثانى إنه كتم نفس المجنى عليها وقام بالاعتداء جنسيًا عليها داخل غرفة بالمشتل، تحت تهديد السلاح، ثم تعدى عليها أيضًا المتهم الأول، وعقب ذلك اتفق الاثنان على التخلص من المجنى عليها خشية افتضاح أمرها عن طريق ضربها ضربتين بالبلطة فى قدميها وأخرى فى رقبتها ثم إلقائها فى النيل.

وقام المتهمون عقب اعترافهما بارتكاب الواقعة، بتمثيل تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة، فأمرت النيابة بحبسهما، كما أمرت المسطحات المائية بالكشف عن جثة المجنى عليهما، لتحديد شخصية لكل منهما.

واستمعت النيابة إلى أقوال صاحب المشتل الذى أوضح أنه اكتشف الواقعة حينما وجد آثار دماء فى المشتل، فسأل المتهم الأول الذى أشار إلى أنها دماء أصابته فى قدميه من الصبار، فشك الرجل فى الموقف فأخذ يضرب العامل حتى اعترف له بتفاصيل الواقعة، فأصر صاحب المشتل على إبلاغ الشرطة.

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