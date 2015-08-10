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«شكري» يبحث هاتفيًا مع نظيريه الأمريكي والروسي الأوضاع في سوريا

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«شكري» يبحث هاتفيًا مع نظيريه الأمريكي والروسي الأوضاع في سوريا «شكري» يبحث هاتفيًا مع نظيريه الأمريكي والروسي الأوضاع في سوريا

 

وزير الخارجية – سامح شكري

تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين، اليوم الاثنين، من كل من سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، وجون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الاتصال مع وزير خارجية روسيا تضمن بالأساس تطورات الاوضاع الاقليمية، لاسيما الأوضاع فى سوريا، ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا والسعودية فى الدوحة، موضحاً أن الوزير -لافروف- حرص على إحاطة وزير الخارجية بالجهود والأفكار المطروحة لحل الأزمة السورية، ووضع حد للمأساة الإنسانية التى تشهدها سوريا منذ سنوات.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاتصال تتطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية دعمها خلال الفترة القادمة.

ومن ناحية أخرى، وحول أهم ما تضمنه الاتصال مع جون كيرى، أوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن وزير الخارجية الأمريكي تناول تطورات الأزمة اليمنية والجهود الإقليمية والأممية المبذولة، لدعم الحوار بين الأطراف المتنازعة فى اليمن، بالإضافة إلى الاجتماع الثلاثى الأخير فى الدوحة حول سوريا.

وذكر أن شقًا كبيرًا من المحادثات تطرق إلى متابعة القضايا والموضوعات، التى تناولها الحوار الاستراتيجى الأخير بين الولايات المتحدة ومصر، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المصري والأمريكي خلال المرحلة القادمة.

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