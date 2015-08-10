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قاضى التخابر مع قطر يطلب جدول رحلات متهم يعمل مضيفا جويا

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قاضى التخابر مع قطر يطلب جدول رحلات متهم يعمل مضيفا جويا قاضى التخابر مع قطر يطلب جدول رحلات متهم يعمل مضيفا جويا
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وطلبت المحكمة من الشاهد "علاء عبد الله" كبير مضيفى شركة " للطيران" تقديم "جدول الرحلات" المٌثبت به تبديل المتهم فى القضية "عادل كيلانى" المضيف بالشركة لرحلته المكلف بالعمل عليها لتكون رحلة "الدوحة" بدلاً عن الرحلة الأصلية وكانت متوجههة لـ"دبى".

وأوضح "علاء" أنه بعد طلب المضيف لتغيير رحلته وبعد موافقة المضيف الآخر الذى سيقوم بتبديل مكانه تلبية لذلك الطلب، يقوم "موظف الترحيل" وهو المسئول عن تلقى هذا النوع من الطلبات بإرسال ذلك الطلب لمدير عام التشغيل وهو المسئول عن الرحلات، لتسأله المحكمة عن اسمه فأجاب بأنه الأستاذ "هشام عبد الرحيم" ويعمل الآن مدير عام التشغيل والضيافة.

وتابع بأنه تم تكليفه من رئيس قطاع الضيافة "مهدى حسنين" بعد التشاور مع الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة ورئيس قطاع الأمن بالبحث فى حالة الموظف المتهم فى القضية، ليشدد بأنه بالبحث عن جداول المضيفين الأصلية والمفعلية اكتشف تبديل المتهم للرحلة المشار إليه لتكون الدوحة بدلاً عن دبى.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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