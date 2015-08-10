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النيابة تصرح بدفن جثة سائق لقى مصرعه على يد مجموعة من الملثمين بالمرج

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النيابة تصرح بدفن جثة سائق لقى مصرعه على يد مجموعة من الملثمين بالمرج النيابة تصرح بدفن جثة سائق لقى مصرعه على يد مجموعة من الملثمين بالمرج
أمر المستشار إبراهيم أبو عقل، مدير نيابة شرق، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بدفن جثة سائق قتل على يد مجموعة من الملثمين أعلى الكوبرى الدائرى بالمرج، وذلك بعد تشريح الجثة بمشرحة زينهم ومناظرتها.

بداية الواقعة تعود إلى محاولة استيقاف المجنى عليه حال قيادته سيارة ربع نقل شيفروليه دبابة حمراء اللون أعلى الطريق الدائرى بجوار سلم نزول المشاه بجوار كوبرى المؤسسة أمام معسكر قوات الأمن وذلك حال انتظاره لأقاربه كانوا قادمين له من الفيوم، وتم الاستيقاف من سيارة بيضاء رقم 947/ع ى ن بداخلها ملثمون، تبين بالكشف أنه مبلغ بسرقتها بمواصفات تنطبق وذات المواصفات المذكورة.

وحاول مستوقفوه إنزاله من السيارة اإا أنه رفض وأغلق سنترلوك السيارة فأطلق أحدهم عيارين ناريين من سلاح نارى بندقية آلية اخترقت إحداهما الإطار الأمامى الأيسر والآخر القائم الخلفى الأيسر خلف المجنى عليه، فأخرق العيار الثانى ظهره خارجا من صدره مخترقا التابلوه من الجانب الأيمن مستقرا به، وتم العثور على فارغ العيارين الآلى وتم نقل السيارة أعلى أمام القسم.

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مصر 365

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