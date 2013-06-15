الفراكشنال يزيل حب الشباب وتجاعيد وتشققات الجلد فى 20 دقيقة

يعتمد جهاز الفراكشنال ليزر على تقنية حديثة تعمل عن طريق تقسيم شعاع الليزر على طبقات الجلد، حتى لا تتسبب فى آلام أو جروح، وفى نفس الوقت تؤدى إلى تحفيز تكوين طبقة جديدة من الأنسجة وتكوين خلايا وألياف الكولاجين، جدد مما يؤدى إلى الحصول على جلد قوى وشاب ونضر وله شكل أفضل.

يقول د. أكمل سعد حسن استشارى الأمراض الجلدية وجراحات التجميل والليزر جامعة القاهرة أن جهاز الفراكشنال ليزر مزود ببرنامج تقنى من خلال الكمبيوتر يمكن الطبيب من اختيار أنسب وأفضل المعايير مثل مستوى الطاقة المناسب وزمن النبضة، ومستوى اختراق طبقات الجلد المختلفة وأيضا مستوى تسطيح الجلد، مما يمكن الطبيب من إجراء المعالجة تناسب كل حالة على حدة.

أشار أكمل إلى أن جهاز الفراكشنال ليزر يفيد فى علاج التالى:

> - التجاعيد السطحية والبسيطة كالتى تظهر حول العينين وحول الفم.

> - آثار حب الشباب وأثار الحروق والندبات.

> - وجود تشققات الجلد وعلامات الحمل والسمنة الحمراء والبيضاء.

> - ترهلات الجلد.

> - بعض حالات تصبغ الجلد.

> - ممكن استخدامه مع وسائل أخرى كحقن البوتكس أو حقن تعبئة الجلد لعلاج التجاعيد العميقة.

وأكد أكمل على أن هذه الجلسات المعالجة تتم فى العيادة، ولا تحتاج إلى مخدر حيث أن الألم بسيطا جدا، ومحتمل أو تتم المعالجة فى غضون 20-40 دقيقة حسب المساحة المعالجة.

تكون المعالجة مصحوبة ببعض الاحمرار البسيط الذى يزول تدريجيا فى خلال يومين بمساعدة كريمات مرطبة للبشرة الحساسة، كما ينصح بعدم التعرض للشمس مع استخدام واق من الشمس بدرجة حماية مناسبة.