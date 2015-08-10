ضبط عامل بازار بعد تحرشه بسائحة بريطانية فى الأقصر

ضبطت شرطة السياحة بمدينة الأقصر، اليوم الاثنين، عاملًا فى أحد البازارات السياحية بمنطقة وادى الملوك، لتحرشه بسائحة بريطانية.

تلقى اللواء عصام الدين الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد محمد أبو عايد، يفيد تلقى بلاغ من سائحة بريطانية تدعى "أليكس كندى"، تبلغ من العمر 15 عامًا، اتهمت فيه أحد العمال فى البازار، بمحاولة التحرش بها، وإمساك خصرها لدى شرائها هدايا من البازار.

تم ضبط المتهم "محمود.ا.ح"، 25 سنة، مقيم بمدينة القرنة، وبمواجهته اعترف بالواقعة فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.