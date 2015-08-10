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عيد ميلاد التوأم - عندما قال حسام لأبو تريكة ' مطلعتش بدري ليه '

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عيد ميلاد التوأم - عندما قال حسام لأبو تريكة ' مطلعتش بدري ليه ' عيد ميلاد التوأم - عندما قال حسام لأبو تريكة ' مطلعتش بدري ليه '

يحتفل اليوم الاثنين التوأم حسام وإبراهيم حسن بعيد ميلاده الـ49، ويحكي محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية المعتزل عن موقف جمعه بالعميد خلال كأس الأمم الإفريقية 2006.

وتوج الفراعنة بكأس الأمم 2006 التي أقيمت بمصر. ووقتها كان يبلغ حسام من العمر 40 عاما، فيما كان يبحث أبو تريكة عن أول تتويج مع .

وقال أبو تريكة في حوار سابق لقناة "النهار ": "تعاملت مع حسام حسن لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية 2006. قابلت شخصا لا يحب الخسارة".

وتابع "كان يتمتع بحماس رهيب في التدريبات. وكان يختارني في فريقه في كل تقسيمة. وبالطبع كنا نفوز في كل مرة".

وأكمل ضاحكا "كان يقول لي دائما ( أنا مش عارف مطلعتش بدري ليه )".

وواصل أبو تريكة متما "أحب حسام حسن على المستوى الشخصي، فهو دائما يعطيك دائما دفعة للأمام".

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فيديو اليوم السابع

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