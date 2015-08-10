في يوم ميلاده الـ(49) حقيقة لابد أن تعرفها عن التوأم حسام وإبراهيم حسن

التوأم الأشهر في تاريخ القارة السمراء. حسام وإبراهيم حسن يتمان اليوم 49 سنة.

مشوار حافل بالبطولات والإنجازات، أينما حلا وجدت التتويجات.

يقدم FilGoal.com في يوم احتفال التوأم بعيد ميلاده، 49 حقيقة لابد أن تعرفها عن مشواره بالملاعب.

** حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر، سجل 69 هدفا في 176 مباراة دولية.

**الثنائي من مواليد مدينة حلوان يوم 10 أغسطس 1966.

**آخر فريق لعب له حسام كان الاتحاد السكندري، بينما إبراهيم كان المصري.

**المصري سيقوده التوأم للمرة الثالثة في التاريخ بعد ولاية أولى في 2008 وثانية في 2012.

**حسام توج بكأس أمم إفريقيا 3 مرات. 1986، 1998 و2006.

**الثنائي لعب في كأس العالم 1990، شارك في مباريات الفراعنة الـ3.

**إبراهيم حسن لعب 128 مباراة دولية، آخرها أمام مالي بالقاهرة عام 2002، خسرت مصر 2-1.

**إبراهيم سجل 15 هدفا دوليا عبر تاريخه، الأخير كان في مرمى ليبيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2002 حين فازت مصر بالقاهرة 4-0.

**إبراهيم سجل 4 أهداف في بطولات إفريقيا للأندية، منها 3 مع الأهلي.

**إبراهيم سجل 28 هدفا في مسابقة الدوري المصري، آخرها كان مع المصري موسم 2005-2006 في مرمى الكروم.

**الثنائي كان أول من يدخل قائمة الـ100 مباراة دولية من القارة السمراء.

**إبراهيم توج بـ35 لقبا في كل البطولات في حياته كثاني أكثر لاعب مصري في التاريخ.

**الثنائي فاز بـ8 ألقاب دوري مصري متتالية، من 1994 إلى 2001، 7 مع الأهلي وواحد مع الزمالك.

**الثنائي فاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين خلال 15 سنة، 1987 مع الأهلي و2002 مع الزمالك.

**10 ألقاب حققها إبراهيم حسن بقميص الزمالك.

**بينما حصد 24 بطولة مع الأهلي.

**إبراهيم حصد لقب الدوري 13 مرة، منها 10 مع الأهلي.

**أول مباراة دولية له كانت أمام بلغاريا عام 1988، فازت مصر في القاهرة 1-0.

**أول هدف دولي رسمي لإبراهيم كان في مرمى الكويت حين تعادلت مصر 2-2 عام 1988 وديا.

**أكثر موسم بالدوري سجل به إبراهيم أهدافا كان 1996-1997، 6 أهداف مع الأهلي.

**حسام حسن هو أكثر لاعب مصري متوج بالألقاب في التاريخ، 41 لقبا.

**حسام لعب لـ8 أندية هي الأهلي، باوك اليوناني، نيوشاتل السويسري، العين الإماراتي، الزمالك، المصري، الترسانة والاتحاد السكندري.

**أول مباراة دولية لحسام كانت في النرويج حين خسرت مصر وديا 3-0 عام 1985.

**حسام لعب 21 مباراة في كأس أمم إفريقيا، الأخيرة كانت أمام السنغال في 2006.

**سجل خلالها 11 هدفا آخرها أمام الكونجو الديموقراطية حين قاد الفراعنة للفوز 4-1 في دور الـ8 عام 2006.

**أهم هدف دولي في حياة حسام حسن كان في مرمى الجزائر في تصفيات كأس العالم 1990.

**حسام سجل سوبر هاتريك مع نيوشاتل في مرمى سيلتيك الإسكتلاندي (5-1) في دوري أبطال أوروبا موسم 1991-1992.

**حسام أكبر من سجل في تاريخ منتخب مصر، هدفه في الكونجو الديموقراطية كان بعمر 39 سنة، 5 شهور و24 يوما.

**حسام هو الهداف الدولي رقم 11 على مستوى العالم (69 هدفا) متساويا مع جيرد مولر الألماني.

**حسام هو ثاني أكبر هداف في تاريخ الدوري المصري (168 هدفا) بعد حسن الشاذلي (173).

**25 لقبا حققها حسام مع الأهلي في تاريخه.

**سجل للقلعة الحمراء 138 هدفا في 299 مباراة.

**حصل على لقب هداف الدولي مع الأهلي موسم 1998-1999 بإحرازه 15 هدفا.

**أول هدف في تاريخه في الدوري كان مع الأهلي ضد المصري (1-1) موسم 1985-1986.

**هدفه رقم 100 في الدوري كان في مرمى المقاولون العرب مع الأهلي موسم 1998-1999، حين قاد فريقه للفوز 3-2.

**آخر هدف سجله حسام في الدوري كان بقميص الترسانة أمام المصري (2-0) موسم 2006-2007.

**حسام أحرز هاتريك محلي مرة واحدة في تاريخه، كان مع الأهلي أمام غزل المحلة (4-1) في نصف نهائي كأس مصر عام 1996.

**وأيضا هاتريك قاري وحيد كان مع الأهلي في مرمى ماجي ماجي التنزاني في دوري الأبطال عام 1999 بدور الـ32.

**57 هدفا أحرزهما حسام بقميص نادي الزمالك.

**حقق مع الأبيض 10 ألقاب مختلفة.

**توج بلقب هداف الدوري مع الزمالك موسم 2001-2002 بإحرازه 18 هدفا.

**أول هدف مع الزمالك كان في مرمى مزارع دينا حين فاز (2-1) موسم 2000-2001.

**حسام أحرز هدفا وحيدا في مسابقة السوبر المصري كان مع الزمالك أمام غزل المحلة (2-1) عام 2001 قبل انتهاء الوقت الإضافي بـ4 دقائق.

**10 أهداف قارية سجلها حسام مع الزمالك.

**ثنائية وحيدة سجلها حسام في لقاءات القمة، كانت بقميص الزمالك (3-1) موسم 2000-2001.

**هاتريك دولي وحيد للعميد في لقاء رسمي كان في مرمى زامبيا (4-0) بكأس أمم إفريقيا 1998.

**7 فرق دربها التوأم حتى الآن هي المصري، المصرية للاتصالات، الزمالك، الإسماعيلي، مصر المقاصة، منتخب الأردن والاتحاد السكندري.

**حسام خاض 63 مباراة كمدرب مع الزمالك، فاز في 34 وخسر 11.

**الفوز الأكبر كان مطلع الموسم المنصرم 6-1 على طلائع الجيش.