تكنولوجيا النانو وتطوير لاصقة تحصينية بدلا من الحقن

نجح فريق من العلماء بواسطة تكنولوجيا "النانو" فى تطوير لاصقة طبية تعمل على توصيل الجرعات التحصينية اللازمة للمريض لتغنيه عن اللجوء إلى الحقن التى يخشاها الكثيرون خاصة الأطفال.

وفى الوقت الذى استطاعت فيه الحقن منذ ظهورها لأول مرة عام 1853 أن تحدث ثورة فى مجال تحصين الإنسان ضد الأمراض وإطالة العمر إلا التكنولوجيا التى استخدمت منذ ما يقرب من 170 عاما لم تعد قادرة على مواكبة التحولات والتطور السريع فى مجال العدوى وانتشار الأمراض لتبدو الحاجة الملحة للاستخدام تكنولوجية أكثر تطورا وفاعلية فى وقاية الإنسان من الأمراض.

وأوضح الباحثون أن لاصقة النانو الحديثة لا يتعدى حجمها حجم طابع البريد بواقع واحد سنتيمتر من السيليكون ليحتوى السطح على نحو 20 ألف وحدة قاذفة للمصل ولكنها غير مرئية للعين المجردة.

وتؤكد الأبحاث الأولية التى أجريت على فاعلية هذه اللاصقة أن جرعة 450 نانوجرام من لقاح الأنفلونزا أكثر فاعلية من جرعة 600 نانو جرام يتم توصيلها عن طريق الحقن.