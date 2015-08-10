لعبة في الجول - مرتضى يختار لاعبا يحتاجه الزمالك من المعتزلين.. أول حرف من اسمه ' ح '

لو بإمكانك إعادة لاعب واحد من الاعتزال حتى ينقذ فريقك المفضل، من سيكون؟ شاركنا الإجابة في التعليقات لكن قبل أن تفعل ذلك فلتتعرف على اختيار مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وشارك رئيس نادي الزمالك في لعبة FilGoal.com، والتي تعتمد على أسئلة خفيفة يجيب عنها قائد القلعة البيضاء.

السؤال الذي طرحه FilGoal.com على مرتضى.. من اللاعب الذي يحتاجه النادي الأبيض من اللاعبين المعتزلين؟

يجيب مرتضى "ممممم، اعتقد أن الزمالك يحتاج الآن إلى لاعب وسط بقوة حسن شحاتة".

وتابع "شحاتة كان يمتلك طاقة بدنية هائلة. كان قائدا في الملعب".