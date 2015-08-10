أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لعبة في الجول - مرتضى يختار لاعبا يحتاجه الزمالك من المعتزلين.. أول حرف من اسمه ' ح '

Google+ Print
لعبة في الجول - مرتضى يختار لاعبا يحتاجه الزمالك من المعتزلين.. أول حرف من اسمه ' ح ' لعبة في الجول - مرتضى يختار لاعبا يحتاجه الزمالك من المعتزلين.. أول حرف من اسمه ' ح '

لو بإمكانك إعادة لاعب واحد من الاعتزال حتى ينقذ فريقك المفضل، من سيكون؟ شاركنا الإجابة في التعليقات لكن قبل أن تفعل ذلك فلتتعرف على اختيار مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وشارك رئيس نادي الزمالك في لعبة FilGoal.com، والتي تعتمد على أسئلة خفيفة يجيب عنها قائد القلعة البيضاء.

السؤال الذي طرحه FilGoal.com على مرتضى.. من اللاعب الذي يحتاجه النادي الأبيض من اللاعبين المعتزلين؟

يجيب مرتضى "ممممم، اعتقد أن الزمالك يحتاج الآن إلى لاعب وسط بقوة حسن شحاتة".

وتابع "شحاتة كان يمتلك طاقة بدنية هائلة. كان قائدا في الملعب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع