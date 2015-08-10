أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل أكثر من 30 من الحوثيين فى مأرب باليمن

Google+ Print
مقتل أكثر من 30 من الحوثيين فى مأرب باليمن مقتل أكثر من 30 من الحوثيين فى مأرب باليمن
قتل أكثر من ثلاثين من مليشيات الحوثيين وصالح وجرح آخرون فى مواجهات وغارات لطائرات التحالف فى جبهات القتال فى محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وصرحت مصادر محلية لموقع "براقش نت" الإخبارى بأن عناصر الميليشيات شنت هجوما على مواقع المقاومة الشعبية فى جبهة ماس، إلا أن المقاومة تمكنت من صد الهجوم ومطاردة العناصر التى فرت بعد مقتل 14 منهم. . فيما قتل 3 من الميليشيات فى جبهة المخدرة شمال غرب مأرب فى اشتباكات بين الجانبين.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف العربى قصفت مواقع وتعزيزات للميليشيات فى منطقة مجزر، مما أسفر عن مقتل ثمانية من الميليشيات وتدمير دبابة لهم. . كما استهدفت الطائرات مواقع تابعة للحوثيين فى صرواح غرب مأرب، وقتلت سبعة من عناصرهم وحرقت سيارة محملة بالذخيرة.. ودمرت الطائرات دبابة وسيارة تابعة للميليشيات فى منطقة الجفينة غرب مأرب وقتلت ثلاتة منهم.

كان رئيس اركان القوات المسلحة اللواء محمد على المقدشى قد قام بزيارة لمأرب والتقى بقيادات المنطقة العسكرية الثالثة.

وتشهد محافظة مأرب النفطية اشتباكات متقطعة بين المقاومة المدعومة من قوات الجيش الموالى للشرعية وميليشيات الحوثيين وصالح منذ عدة أشهر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365