مقتل أكثر من 30 من الحوثيين فى مأرب باليمن

قتل أكثر من ثلاثين من مليشيات الحوثيين وصالح وجرح آخرون فى مواجهات وغارات لطائرات التحالف فى جبهات القتال فى محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وصرحت مصادر محلية لموقع "براقش نت" الإخبارى بأن عناصر الميليشيات شنت هجوما على مواقع المقاومة الشعبية فى جبهة ماس، إلا أن المقاومة تمكنت من صد الهجوم ومطاردة العناصر التى فرت بعد مقتل 14 منهم. . فيما قتل 3 من الميليشيات فى جبهة المخدرة شمال غرب مأرب فى اشتباكات بين الجانبين.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف العربى قصفت مواقع وتعزيزات للميليشيات فى منطقة مجزر، مما أسفر عن مقتل ثمانية من الميليشيات وتدمير دبابة لهم. . كما استهدفت الطائرات مواقع تابعة للحوثيين فى صرواح غرب مأرب، وقتلت سبعة من عناصرهم وحرقت سيارة محملة بالذخيرة.. ودمرت الطائرات دبابة وسيارة تابعة للميليشيات فى منطقة الجفينة غرب مأرب وقتلت ثلاتة منهم.

كان رئيس اركان القوات المسلحة اللواء محمد على المقدشى قد قام بزيارة لمأرب والتقى بقيادات المنطقة العسكرية الثالثة.

وتشهد محافظة مأرب النفطية اشتباكات متقطعة بين المقاومة المدعومة من قوات الجيش الموالى للشرعية وميليشيات الحوثيين وصالح منذ عدة أشهر.

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