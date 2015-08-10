إبراهيم عبد الخالق يبدأ الاستعداد للمشاركة مع الزمالك أمام حرس الحدود

يبدأ إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك الجديد المنضم من سموحة تدريباته مع الفريق الأبيض اليوم الاثنين، استعدادا للمشاركة أمام حرس الحدود في كأس مصر.

ويلعب الزمالك أمام حرس الحدود يوم الجمعة في دور الـ16 من كأس مصر.

ويشارك عبد الخالق لأول مرة في تدريبات الزمالك، تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق. بصحبة زميليه أحمد حسن مكي والناشئ محمد خليفة.

ويغيب مكي عن مواجهة فريقه السابق بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك التي لعبت مع ليوبار في الكونجو في كأس الكونفدرالية، في الساعات المبكرة من صباح غدا الثلاثاء.