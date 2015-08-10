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لعبة في الجول - مرتضى يختار لاعبا يحتاجه الزمالك من المعتزلين.. أول حرف من اسمه ' ح '

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لعبة في الجول - مرتضى يختار لاعبا يحتاجه الزمالك من المعتزلين.. أول حرف من اسمه ' ح ' لعبة في الجول - مرتضى يختار لاعبا يحتاجه الزمالك من المعتزلين.. أول حرف من اسمه ' ح '

انضم محمود تريزيجيه لسلسلة طويلة من اللاعبين المصريين الذين لعبوا في الدوري البلجيكي.

بدأها نادر السيد، ثم طارق السعيد، أحمد حسام ميدو، أحمد حسن وأخرين.

وضم نادي ليرس، الذي يمتلكه رجل أعمال مصري، العديد من النجوم المصريين على رأسهم اللاعب الدولي نجم النادي الأهلي الحالي حسام غالي.

ويقدم FilGoal.com تشكيلا تخيليا لفريق مصري خالص في الدوري البلجيكي.

يضم التشكيل 6 لاعبين احترفوا في نادي ليرس هم حسام غالي، دودو الجباس، أحمد سعيد أوكا، محمد عبد الواحد، أحمد سمير أبو العمايم وأحمد سمير فرج.

إلى جانب المهاجمين ميدو لاعب جينت ومحمد اليماني لاعب ستاندر دو لييج.

واحترف الثنائي طارق السعيد وأحمد حسن في فريق تريزيجيه الجديد أندرلخت، وفي حراسة المرمى نادر السيد الذي لعب لكلوب بروج.

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