10 نصائح يجب اتباعها للوقاية من ضربات الشمس

وجهت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تعليمات يجب على المواطنيين مراعتها للوقاية من ضربات الشمس وهي:

_ الإكثار من شرب الماء والسوائل بكميات كافية .

_ الملابس الفضفاضة الواسعة وخاصة القطنية تسمح بالتهوية الجيدة .

_عدم التجمع فى أماكن قليلة التهوية.

_ الإمتناع عن المشى فى الشمس لمسافات طويلة، ويمكن المشى فى شمس أول النهار أو أواخر النهار.

_ إستعمال المظلة الشمسية أو القبعات لمنع التعرض المباشر للشمس.

_ إذا كان الشخص مصاب بأى نوع من الحميات حتى الخفيفة يجب الإمتناع عن التعرض للشمس، والمريضين بأمراض مزمنة هم أكثر الناس تعرضا لضربة الحرارة.

_ حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحر القائظ فهم أقل مقاومة من البالغين .

_عند الشعور بالتعب يجب الراحة مستلقيا فى مكان جيد التهوية وظليل.

_ يجب ملاحظة أن قلة العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل.

_ يجب أن تكون كمية البول فى مدة 24 ساعة لا تقل عن ليتر “حوالى زجاجة ماء صحة”.