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10 نصائح يجب اتباعها للوقاية من ضربات الشمس

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10 نصائح يجب اتباعها للوقاية من ضربات الشمس 10 نصائح يجب اتباعها للوقاية من ضربات الشمس

أرشيفية

وجهت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تعليمات يجب على المواطنيين مراعتها للوقاية من ضربات الشمس وهي:

_ الإكثار من شرب الماء والسوائل بكميات كافية .

_ الملابس الفضفاضة الواسعة وخاصة القطنية تسمح بالتهوية الجيدة .

_عدم التجمع فى أماكن قليلة التهوية.

_ الإمتناع عن المشى فى الشمس لمسافات طويلة، ويمكن المشى فى شمس أول النهار أو أواخر النهار.

_ إستعمال المظلة الشمسية أو القبعات لمنع التعرض المباشر للشمس.

_ إذا كان الشخص مصاب بأى نوع من الحميات حتى الخفيفة يجب الإمتناع عن التعرض للشمس، والمريضين بأمراض مزمنة هم أكثر الناس تعرضا لضربة الحرارة.

_ حماية الأطفال من اللعب فى فترات الحر القائظ فهم أقل مقاومة من البالغين .

_عند الشعور بالتعب يجب الراحة مستلقيا فى مكان جيد التهوية وظليل.

_ يجب ملاحظة أن قلة العرق معناها احتياج الجسم لكثير من السوائل.

_ يجب أن تكون كمية البول فى مدة 24 ساعة لا تقل عن ليتر “حوالى زجاجة ماء صحة”.

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