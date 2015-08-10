السلطات السورية تطلق سراح الحقوقى و الإعلامى المعارض السورى مازن درويش

أعلن اليوم الاثنين فى سورية عن إطلاق سراح الحقوقى و الاعلامى مازن درويش بعد نحو ثلاث سنوات و ستة أشهر من الاعتقال فى السجون السورية .

و قال بيان صحفى أرسلته زوجة درويش يارا بدر اليوم " مازن درويش خارج قضبان السجن اليوم بعد اعتقال تعسّفى استمرّ ثلاث سنوات, وخمسة أشهر, وثلاثة وعشرين يوما،. علماً أنّه لا يزال قيد المحاكمة وموعد الجلسة هو 31 أغسطس الجارى للنطق بالحكم " . وأضاف البيان :" لقد أفرجت السلطات السورية المعنية عن الصحفى والمدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش بتأخير 23 يوماً فى تطبيق إجراءات العفو الرئاسى الخاص الصادر بتاريخ 19 يوليو الماضى والذى من المفترض أنه شمله أيضاً ".

وأضاف البيان: "أنّ هذه السلطات لا تزال تمتنع عن تشميل قضية درويش بالمرسوم الرئاسى الصادر فى يونيو 2014 وفق المادة رقم 8) من قانون الإرهاب الصادر فى ابريل 2012 بالعفو عن كامل العقوبة ، وتنصّ المادة على الترويج للأعمال الإرهابية وهى التهمة التى وجّهت للصحفى الحائز على جائزة الأونيسكو لمحو الامية الاعلامية للعام ,2015 وجائزة منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2013 ، و طالب البيان السلطات السورية " بالإفراج الفورى عن جميع معتقلى الرأى فى سورية ".