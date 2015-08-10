إحباط تهريب 109 حاوية بضائع من ميناء بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الشرقية، برئاسة أحمد شحاتة، بالتعاون مع مباحث ميناء بورسعيد من إحباط محاولة تهريب عدد 109 حاوية واردة من الصين لحساب شركة سفن . ت . ل محرر عنهم 11 شهادة جمركية سنة 2014 وارد نهائي جمرك بورسعيد ومشمول الرسالة الواردة هو عبارة عن 137804 كرتونة أحذية و3444 رول جلد صناعى وتم الإفراج عنها بنظام الافراج المؤقت عنها مؤقتا وذلك ادارة من الواردات وتم وضعها تحت التحفظ ثم قامت الشركة بالتصرف بها وتبديدها من مخازنها الوهمية رغم ورود إخطار بالرفض النهائي للبضاعة معمليا ونهائيا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تم تحرير محضر تهرب جمركي بقسم شرطة ميناء بورسعيد تحت رقم 77 مكافحة لسنة 2015 بالواقعة وإخطار النيابة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية و التى امرت بالقيمة الجمركية 7797908 جنيه وبإجمالي التعويض مبلغ 22493724 جنيه مصرى طبقا للمادة 122 من قانون الجمارك.