أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إحباط تهريب 109 حاوية بضائع من ميناء بورسعيد

Google+ Print
إحباط تهريب 109 حاوية بضائع من ميناء بورسعيد إحباط تهريب 109 حاوية بضائع من ميناء بورسعيد

حاوية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الشرقية،  برئاسة أحمد شحاتة، بالتعاون مع مباحث ميناء بورسعيد من إحباط محاولة تهريب عدد  109 حاوية  واردة من الصين لحساب شركة سفن . ت . ل  محرر عنهم 11 شهادة جمركية سنة 2014 وارد نهائي جمرك بورسعيد ومشمول الرسالة  الواردة هو عبارة عن 137804 كرتونة أحذية و3444 رول جلد صناعى وتم الإفراج عنها بنظام الافراج  المؤقت  عنها مؤقتا وذلك ادارة  من الواردات  وتم وضعها تحت التحفظ ثم قامت الشركة  بالتصرف بها وتبديدها  من مخازنها  الوهمية رغم ورود إخطار بالرفض النهائي للبضاعة معمليا ونهائيا من  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تم تحرير محضر تهرب جمركي بقسم شرطة ميناء بورسعيد  تحت رقم 77 مكافحة لسنة 2015 بالواقعة وإخطار النيابة العامة بمحكمة بورسعيد الابتدائية و التى امرت  بالقيمة الجمركية 7797908 جنيه وبإجمالي التعويض مبلغ 22493724 جنيه مصرى  طبقا للمادة 122 من قانون الجمارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا