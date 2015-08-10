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بالصور..وصول وزيرى الرى والتنمية المحلية إلى الإسماعيلية

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استقبل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية منذ قليل بديوان عام محافظة الإسماعيلية، الدكتور حسام مغازى وزير الرى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

وتأتى زيارة الوزيرين للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الزراعة والموارد المائية .

ومن المقرر أن تشمل الجولة زيارة وتفقد مشروع "قرية الأمل" الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا باعتباره نموذجًا لباقى مشروعات المليون فدان والذى يجرى حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لكراسة الشروط الخاص به، تمهيدًا لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين للدخول والمشاركة.

كما سيتفقد الوزيران مشروع "سحارة سرابيوم"، التى أقامتها وزارة الرى أسفل قناة السويس الجديدة لنقل خطوط المياه لزراعة واستصلاح أكثر من مائة ألف فدان بمحافظة شمال سيناء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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