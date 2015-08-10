إقالة نائب رئيس مدينة دمياط ورئيس قرية الشعراء لتقصيرهما فى منظومة النظافة

أقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عابد رزق نائب رئيس مدينة دمياط، والمشرف على قرية الشعراء، وعبد الله لبيب رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعراء، بسبب تقصيرهم فى منظومة النظافة.

وكان محافظ دمياط قد عقد اجتماعاً برؤساء المراكز والمدن لبحث الارتقاء بمنظومة النظافة، وشدد على أنه ستتم محاسبة المقصر أياً كان منصبه بدءاً من رئيس المركز أو المدينة حتى رئيس القرية والنواب والمساعدين ورؤساء الأحياء، وخلال مرور المحافظ فى اليوم التالى لاحظ إهمالاً وتقصيراً شديداً فى منظومة النظافة بمنطقة قرية الشعراء وتراكم كميات من القمامة، فقرر إقالة نائب رئيس المدينة ورئيس قرية الشعراء من منصبيهما.