ممثل جزارى أسوان: يجب عودة مشروع البتلو والحفاظ على إناث الماشية من الذبح

أكد جمال ثابت ممثل الجزارين بأسوان اليوم، ضرورة قيام وزارة الزراعة بإعادة مشروع البتلو والحفاظ على إناث الماشية من الذبح مع زيادة المعروض من اللحوم من خلال مجمعات وشوادر وزارة التموين

وطالب جمال ثابت بتطبيق التسعيرة الجبرية بسعر موحد من الإسكندرية لأسوان، للحفاظ على أسعار اللحوم البلدية من الارتفاع.

جدير بالذكر أن محافظ أسوان مصطفى يسرى قد توصل اليوم، لاتفاق مع ممثلى الجزارين بأسوان بتثبيت سعر كيلو اللحوم البلدية عند 65 جنيها وهو السعر السارى من قبل موجة رفع الأسعار خلال الأيام الأخيرة على أن يسرى هذا السعر على جميع مراكز ومدن المحافظة، كما أصدر محافظ أسوان قرارًا بحظر نقل رؤوس الماشية والأغنام خارج حدود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتثبيت أسعار اللحوم البلدية وتوفيرها لكل مواطن بالمحافظة.