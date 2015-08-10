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وصول وزير الزراعة إلى الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات

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وصول وزير الزراعة إلى الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات وصول وزير الزراعة إلى الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات
استقبل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية منذ قليل بديوان عام محافظة الإسماعيلية، الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة.

وكان اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، قد استقبل منذ قليل وزيرى الرى والتنمية المحلية
>وتأتى زيارة الوزراء للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات الزراعة والموارد المائية .

ومن المقرر أن تشمل الجولة زيارة وتفقد مشروع "قرية الأمل" الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا خاصًا باعتباره نموذجًا لباقى مشروعات المليون فدان، والذى يجرى حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لكراسة الشروط الخاصة به، تمهيدًا لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين للدخول والمشاركة.

كما سيتفقد الوزراء مشروع "سحارة سرابيوم"، التى أقامتها وزارة الرى أسفل قناة السويس الجديدة لنقل خطوط المياه لزراعة واستصلاح أكثر من مائة ألف فدان بمحافظة شمال سيناء.

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مصر 365