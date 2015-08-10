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أهالى متهمى التخابر مع قطر يصلون المحكمة.. وأسرة "الصيرفى" تظهر للمرة الأولى

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أهالى متهمى التخابر مع قطر يصلون المحكمة.. وأسرة "الصيرفى" تظهر للمرة الأولى أهالى متهمى التخابر مع قطر يصلون المحكمة.. وأسرة "الصيرفى" تظهر للمرة الأولى
توافد أهالى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة محاكمة ذويهم بعد أن حضروا أمس الأحد للمرة الأولى منذ 6 أشهر، وذلك بعد سماح القاضى بحضورهم.

ومن بين الأهالى الحاضرين، ظهرت عائلة المتهم الثالث فى القضية، أمين الصيرفى، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، للمرة الأولى، حيث لم تحضر أمس.كما ظهرت ابنة المتهم خالد حمدى عبد الوهاب، التى لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، وفور دخولها أشار لها والدها من داخل القفص.

كذلك حضر عدد من أفراد أسرة المتهم الثانى أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى.

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مصر 365