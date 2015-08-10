السجن المؤبد لمتهمين بإحراز بندقية آلية و300 طلقة بسوهاج

قضت اليوم، الاثنين محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين محمد – ح – م وحمدى – أ – أ ومقيمان بمركز دار السلام بالسجن المؤبد غيابيا، بعد اتهامهما بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق وصفى وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب وعماد فتحى ، بأمانة سر رمضان حسن.

ترجع الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهمين بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إعداد كمين للمتهمين، والقبض عليهما ، وبحوزتهما بندقية آلية وعدد 300 طلقة ، وبعرضهما على النيابة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.