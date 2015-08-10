أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن المؤبد لمتهمين بإحراز بندقية آلية و300 طلقة بسوهاج

Google+ Print
السجن المؤبد لمتهمين بإحراز بندقية آلية و300 طلقة بسوهاج السجن المؤبد لمتهمين بإحراز بندقية آلية و300 طلقة بسوهاج
قضت اليوم، الاثنين محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين محمد – ح – م وحمدى – أ – أ ومقيمان بمركز دار السلام بالسجن المؤبد غيابيا، بعد اتهامهما بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق وصفى وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب وعماد فتحى ، بأمانة سر رمضان حسن.

ترجع الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهمين بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إعداد كمين للمتهمين، والقبض عليهما ، وبحوزتهما بندقية آلية وعدد 300 طلقة ، وبعرضهما على النيابة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365