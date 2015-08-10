وردة لـ في الجول: أسافر إلى اليونان نهاية الأسبوع للتوقيع لبانيتوليكوس

حصل عمرو وردة صانع ألعاب الأهلي الشاب على تأشيرة دخول اليونان، استعدادا للانضمام لفريق بانيتوليكوس لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وردة لعب النصف الثاني من الموسم المنصرم مع الاتحاد السكندري معارا، وظهر بشكل طيب.

وكشفت مواقع يونانية عن أن بانيتوليكوس ينتظر وصول صانع الألعاب صاحب الـ22 عام خلال الأيام المقبلة إلى اليونان، من أجل ضمه رسميا.

وقال وردة لـFilGoal.com: "استخرجت تأشيرة دخول اليونان، وأسافر يوم الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير".

وتابع "سأخضع للكشف الطبي، تمهيدا لتوقيع العقود".

وطلب وردة الرحيل عن الأهلي، خاصة مع عدم وجود فرصة للمشاركة بصفة مستمرة مع الفريق في الموسم المقبل.