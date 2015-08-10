مبادرة " رخصتي" لرفع كفاءة خدمات السائقين

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة " رخصتي " لرفع مستوى كفاءة خدمات فحص السائقين بدءا من حجز مواعيد الفحص إلى مرحلة الحصول على رخصة القيادة .. وذلك بالتعاون مع معاهد ومراكز تعليم قيادة المركبات من خلال شاشات مرئية تسهل على المتقدمين للرخصة الخدمة الذاتية في اختيار الموعد المناسب للفحص ضمن المواعيد المتاحة أمامه وذلك بهدف تحقيق الشفافية وضمان حقوق منتسبي القيادة.

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات .. إن المبادرة ستسهم بشكل واضح في تلبية احتياجات المتعاملين من المتقدمين لرخصة القيادة واسعادهم بتقليل زمن الانتظار لطلب موعد للفحص والعمل معا على تحقيق رضاهم من خلال تسهيل وضبط عملية إدخال النتائج وتفعيل زمن الفحص وتخفيض زمن انتظار إعادة الفحص فضلا عن توفير قنوات جديدة لحجز المواعيد وذلك عبر شاشات للخدمة الذاتية في المعاهد والمراكز الى جانب الحجز عبر مركز الاتصال التابع للهيئة .

وأضاف أن هذه المبادرة تتسم بسهولة التعامل مع ملاحظات منتسبي القيادة وذلك عبر الرجوع إلى الكاميرات الموضوعة في مركبات تعليم القيادة .. إضافة إلى أن" رخصتي " ستساعد المتقدمين للفحص على معرفة أسباب رسوبهم في امتحان القيادة من خلال توفير مكاتب في معاهد ومراكز تعليم القيادة يتم عن طريقها العمل على تهيئة الطلاب قبل الفحص من أجل إزالة الرهبة والخوف قبل أدائهم الامتحان وبعده في حال رسوب المنتسبين من خلال شرح أسباب الرسوب والأخطاء التي يتم ارتكابها أثناء الفحص لضمان عدم تكرارها في المرات المقبلة .

وأوضح أن مبادرة " رخصتي " تسهم أيضا في تسهيل وتسريع الحصول على النتيجة من خلال تطوير عملية ادخال بيانات المفحوصين وذلك بوضع شريحة انترنت " 3 جي " في الأجهزة اللوحية التي يحملها الفاحصون خلال عملية الفحص ما تمكنهم فور الانتهاء من ارسال النتيجة بشكل مباشر إلى المعنيين في المعهد أو المركز بدلا من انتظارهم الوصول الى المعهد وربط الجهاز بالإنترنت كما كان في السابق .

يذكر أنه تم اعتماد نموذج "مباركة النجاح" والذي يتم منحه للمفحوصين فور انتهاء عملية الفحص ونجاحهم كنوع من مشاركتهم فرحة الحصول على رخصة القيادة .

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