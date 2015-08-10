اتهمه بملاحقة النساء وفقأ عينه في عجمان

أقدم شاب اسيوي على لكم اسيوي اخر في عينه اليسرى بحجة انه كان ينظر إلى النساء قرب احد المحلات التجارية في منطقة الكرامة وسط عجمان، ووسط مجموعة من الناس، وشوهدت الدماء تسيل من عين المجني عليه الذي بادر بالاتصال بكفيله والذي قام بإحضار رجال الشرطة الى موقع الحادث واخذ المجني عليه الى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان وتبين من تقرير الكشف الطبي بان المجني عليه تعرض لضربة في عينه اليسرى مما ادى الى تلفها بنسبة 100% وانه لا يستطيع النظر بها مرة اخرى.

وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى ان الواقعة حصلت يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي عندما كان يسير المجني عليه بجوار احد المراكز التجارية وبينما هو في الطريق قام المتهم بضربه على عينه اليسرى وبسؤال المتهم اقر بانه صفعه فقط بسبب انه كان يلاحق نساء بنظراته!!! ويقوم بمعاكستهن لذلك تحدث معه ثم قام بصفعه.

كما اشار الى ان المجني عليه كان ينظر اليه بنظرة احتقار وحاول الاستفسار منه بسبب نظرة الاحتقار!!الا انه لم يجبه لذلك اقدم بصفعه وضربه.

وتبين في تحقيقات النيابة العامة بان المجني عليه وبحسب استمارة الكشف الطبي فقد عينه بنسبة 100% واصبحت لديه عاهة مستديمة ونسبة عجز حسب اللجنة الطبية 35%.

وعليه قضت محكمة جنايات عجمان الاتحادية برئاسة القاضي محمد كامل مفتاح وعضوية كل من القاضي عبدالله علي الحوسني والقاضي الدكتور احمد الصاوي البخيت وبحضور وكيل اول نيابة سالم خليفة الغفلي بالحكم بحبس المتهم سته اشهر وان يدفع الديه الناقصة للمجنى عليه والبالغ قدرها مائة الف درهم على التهم المسندة للمتهم.

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