السجن لعصابة سطت على سيارة أموال

أيدت محكمة الاستئناف في دبي اليوم "الأحد"، عقوبة محكمة الجنايات القاضية بسجن أفراد عصابة مكونة من 7 أشخاص، "خليجيان و5 آسيويين" لمدة 3 سنوات لإدانتهم بتهمة سرقة مبلغ مليون و780 ألف درهم عائدة إلى شركة تجارية بعد السطو على سيارتها الخاصة بنقل المال، ورفضت بذلك الاستئناف المقدم من أفراد العصابة لتخفيف الحكم.

وذكر موقع 24 الاخباري ان، أكدت النيابة العامة عند أول جلسة محاكمة أن "أفراد العصابة أوقفوا سيارة الشركة أثناء قيام موظفين بجمع الريع المادي من المحال العائدة لها، وادعوا للموظفين أنهم من رجال التحريات".

وأكدت النيابة أن "العصابة استولت على السيارة والمبالغ المالية التي كانت متواجدة في داخلها ثم لاذت بالفرار، وقامت بإشعال النار في السيارة بهدف إخفاء الجريمة".

وأوضحت النيابة العامة أن اثنين من المتهمين كانا العقل المدبر للجريمة، وأنهما خططا لسرقة السيارة أثناء توجهها لجمع أموال الشركة من مدينة العين، حيث استوقفوها في الطريق العام، وأنزلوا الموظفين وسرقوها".

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة، فإن "شرطة دبي تحركت بعد تلقيها البلاغ من الموظفين، وتمكنت بالتنسيق مع شرطة أبوظبي من إلقاء القبض على المتهمين، وضبط المبالغ المسروقة".