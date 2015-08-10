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تجنب وقت الذروة.. ساعة كل يوم فى الشمس تحمى عظامك من الهشاشة

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تجنب وقت الذروة.. ساعة كل يوم فى الشمس تحمى عظامك من الهشاشة تجنب وقت الذروة.. ساعة كل يوم فى الشمس تحمى عظامك من الهشاشة
هشاشة العظام أحد الأمراض التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل متعددة، ومنها قلة التعرض لأشعة الشمس بصورة تمنح الجسم الحصول على الفيتامين المفيد لصحة العظام.

حول ذلك يقول الدكتور عمرو فؤاد أستاذ جراحات العظام، يساهم عدم تعرض الأشخاص لأشعة الشمس فى زيادة فرص إصابتهم بهشاشة العظام، نظرا لنقص فيتامين د الذى ينشط من خلال التعرض لأشعة الشمس الذى يعمل على تقوية عظام الجسم وصلابتها.

ويستكمل د. عمرو قائلا "تعرض العظام لأشعة الشمس له أهمية كبيرة، نظرا لأنها أحد المصادر لإمداد الجسم بفيتامين د من خلال دورها فى عملية تحويل فيتامين د كيميائيا لفيتامين نشط، لكى تستطيع عظام الجسم الاستفادة منه فسيولوجيا.

ويتابع د. عمرو قائلا "يجب على الأشخاص الاهتمام بالتعرض لأشعة الشمس لمدة ساعة بشرط اختيار التوقيت المناسب، مثل قبل سطوعها وقبل الغروب بحوالى ساعتين ومع ضرورة توخى الأشخاص الحذر من التعرض للشمس وقت الذروة خاصة بفصل الصيف.
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