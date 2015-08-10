آسيوي يمنع المسعفين من إنقاذ ابنته الغارقة حتى لايمسها رجل غريب

ألقي القبض في دبي على رجل آسيوي منع رجال الإنقاذ من انتشال ابنته التي كانت تغرق في البحر خوفا على شرفها، ما أدى إلى وفاتها، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وقال الضابط المسؤول في شرطة دبي أحمد بورقيبة لصحيفة “اميريتس 24-7″ إن الوالد أخذ عائلته إلى الشاطئ حيث نزل أبناؤه إلى المياه.

وفي وقت لاحق، بدأت ابنته البالغة من العمر 20 سنة بالصراخ والاستنجاد لإنقاذها لأنها كانت تغرق، فتوجه رجلا إنقاذ إلى المياه لانتشالها.

إلا أن الوالد، وهو قوي البنية بحسب بورقيبة، منعهما من ذلك وجرهما إلى الخلف واستخدم العنف معهما.

وأوضح بورقيبة، أن الرجل أكد أنه تصرف على هذا النحو لإنقاذ شرف ابنته ولأنه “يفضل وفاة ابنته على أن يمسها رجل غريب”.