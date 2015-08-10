ننشر أسماء 16 مستشفى متحفظ عليها تابعة لجماعة الإخوان

قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بوزارة العدل، إن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، تحفظت على 16 مستشفى مملوك للجماعة بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية.

وشمل قرار التحفظ كلا من:

> محافظة القاهرة: مستشفى “الصفوة” بمصر الجديدة.

> محافظة الجيزة: مركزي “الفتح الطبي، و”عبد الفتاح شاهين الطبي”.

> محافظة الغربية: مستشفيات “طيبة 1″، “الشروق”، “الموساه”، “المروة”، “طيبة 2″، “أبو العزم”، “النور”، “طيور الجنة”، “الحمد”، “السلام”.

> محافظة دمياط: مستشفتى “الشروق” و”السلام الخاصة”.

> محافظة أسيوط: مستشفى الأقصى.

وأوضح أنه تم إسناد إدارة هذه المستشفيات بالكامل إلى وزارة الصحة، والمستشفيات جميعها تعمل على وجه طبيعي ومعتاد على مدار اليوم، وتقدم الخدمة الطبية بنفس المستوى إن لم يكن بمستوى أفضل.