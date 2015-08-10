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محافظ الوادى الجديد يوافق على تركيب بوابات تفتيش للمنشآت الحيوية

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محافظ الوادى الجديد يوافق على تركيب بوابات تفتيش للمنشآت الحيوية محافظ الوادى الجديد يوافق على تركيب بوابات تفتيش للمنشآت الحيوية
قال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، إن الجهاز التنفيذى قد وافق على دعم المنشآت الحكومية وديوان عام المحافظة ببوابات إلكترونية للتفتيش وتركيب كاميرات مراقبة فى إطار مناقشة إجراءات تنفيذ خطة التنمية المحلية للمحافظة بجانب شراء 5 عربات حماية مدنية لدعم قطاع الدفاع المدنى فى مواجهة الحرائق التى تتعرض لها مزارع النخيل فى مختلف مراكز المحافظة.

وأضاف عشماوى فى بيان له، أنه استعرض مع رؤساء المراكز ومديرى العموم أهم الاحتياجات الملحة للمراكز الإدارية الخمس بالمحافظة فى مختلف مجالات التنمية وخاصة ما يتعلق بمطالب مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمرافق العامة، مؤكدًا أنه قد تم اعتماد مبلغ 14 مليونًا و380 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة لتوفير السيارات والمعدات المطلوبة، وكذلك تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بمبلغ مليون و272 ألف جنيه.

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