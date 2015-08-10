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محافظ أسيوط يأمر بإزالة الإشغالات وإنهاء الصيانة بالمدارس قبل بدء الدراسة

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محافظ أسيوط يأمر بإزالة الإشغالات وإنهاء الصيانة بالمدارس قبل بدء الدراسة محافظ أسيوط يأمر بإزالة الإشغالات وإنهاء الصيانة بالمدارس قبل بدء الدراسة
أصدر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تعليماته لكافة رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية وهيئة البنية التعليمة بالمحافظة لإزالة كافة الإشغالات وإنهاء أعمال الصيانة لكافة مدارس المحافظة استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وطالب المحافظ بإنهاء أعمال الصيانة لجميع المدارس لكافة المراحل التعليمية "رياض أطفال وابتدائية وإعدادية وثانوية" بالتعليم العام الخاص والفنى خاصة دورات المياه قبل بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمدارس بقرى ومراكز المحافظة.

وشدد "الدسوقى" على الاهتمام بالنظافة داخل المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد والوقاية من الأمراض والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب بالمدارس.

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مصر 365