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عمال 4 شركات بترول يضربون غدا عن العمل للمطالبة بتثبيت المؤقتين وتطبيق لائحة موحدة

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عمال 4 شركات بترول يضربون غدا عن العمل للمطالبة بتثبيت المؤقتين وتطبيق لائحة موحدة عمال 4 شركات بترول يضربون غدا عن العمل للمطالبة بتثبيت المؤقتين وتطبيق لائحة موحدة

كتب : شادي أحمد منذ 59 دقيقة

يخطط عمال 4 شركات البترول "بتروتريد"، و"تاون جاس"، و"أبيسكو"، والشبكات، لتنظيم إضراب شامل عن العمل غدا، واعتصام أمام مبنى وزارة البترول، مطالبين بتثبيت العمال المؤقتين، ووقف الفصل التعسفي، وإعادة تخصيص نسبة من أرباح الشركات للعاملين وتطبيق لائحة موحدة للعاملين ونقل تبعية "بتروتريد" إلى هيئة البترول، ومنح مراقبي محطات الوقود الضبطية القضائية.

وذكر ائتلاف "تاون جاس" في بيان له، اليوم، أن جميع المفاوضات التي تمت بين العمال والإدارة فشلت، ووصف الائتلاف إدارة الشركة بأنها تسعى لحماية امتيازاتها فقط، من دون النظر إلى حقوق العاملين.

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