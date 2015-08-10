لو شعورك بالجوع زاد فتش عن مرض السكر

الشعور بالجوع والرغبة فى تناول الطعام بصورة زائدة أحد أهم أعراض إصابة الأشخاص بمرض السكر، وهو ما يتطلب الاهتمام جيدًا بالكشف الطبى والتحاليل للاطمئنان على الصحة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى، أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إن من علامات إصابة الشخص بمرض السكر إحساسه الدائم بالجوع والحاجة لتناول الطعام، حيث تتواجد مراكز الجوع بمنطقة تحت المهاد أو الهيبوثلامس بالمخ، وينشأ عن طريق مستقبلات بالكبد ويبدأ الشخص الشعور بالجوع بعد آخر وجبة بساعتين، ويشعر مريض السكر بشعور غير مريح ينتهى بتناول الطعام.

>ويستكمل د. السبعاوى: يمثل إحساس الشخص بالجوع المستمر والحاجة لتناول الطعام أحد أعراض إصابته بمرض السكر، لذلك يجب الانتباه لتحليل السكر عند الشعور بالجوع بصفة مستمرة، خاصة إذا كان عرضه للإصابة بمرض السكر أو يعانى من العوامل التالية:

1) السمنة.

>2) عدم ممارسة النشاط الجسمانى.

>3) إصابة أقارب الدرجة الأولى بمرض السكر.

>4) المصابون بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والدهون بالدم.

>5) السيدات اللائى أنجبن أطفالًا وزنهم زائد.

>6) السيدات المصابات بسكر الحمل.

>7) الفتيات والسيدات المصابات بتكيس المبايض.