رئيس المركز القومى للبحوث السابق يحذر من وضع مستحضرات التجميل والتعرض للشمس

حذر الدكتور هانى الناظر، أستاذ الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، الفتيات من وضع مستحضرات التجميل والعطور فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة شديدة، لعدم التعرض لحروق من الشمس.

وقال رئيس المركز القومى للبحوث سابقاً عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "أنا عاوز أحذر الآنسات والسيدات اليومين دول من وضع مستحضرات التجميل والعطور على الوجه واليدين والخروج فى الشمس لأن ده ممكن يعمل حساسية ضوئية نتيجة تفاعل المركبات الكيميائية اللى بتدخل فى صناعتها مع أشعة الشمس فوق البنفسجية، ودى بتكون على هيئة التهاب موضعى شديد ومؤلم علاجه مش سهل وغالبا بتترك بقع سمراء على الجلد بعد الالتهاب ما يخف وعلاجها برضه مش سهل".



>