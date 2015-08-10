أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يقيد السولية في قائمته الأولى

Google+ Print
الإسماعيلي يقيد السولية في قائمته الأولى الإسماعيلي يقيد السولية في قائمته الأولى

يرسل النادي الإسماعيلي اليوم الاثنين قائمته الأولى للموسم الجديد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تضم 16 لاعبا من القدامى.

وقرر مسؤولو الإسماعيلي قيد عمرو السولية قائد الفريق في القائمة، لعدم إنهاء إجراءات انتقاله إلى الشعب الإمارات حتى الآن.

وسيتجه الإسماعيلي لحذف اسم السولية، في حال إرسال الاستغناء الخاص باللاعب إلى ناديه الجديد قبل موعد إرسال القائمة.

ولم تشمل القائمة أسماء الصفقات الجديدة للدراويش.

وتضم القائمة:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بهاء مجدي - شوقي السعيد - عبد الرحمن حسان - كريم الضو - احمد سمير فرج - محمود حمد

خط الوسط: حسني عبد ربه - محمود عبد العزيز- عمرو السولية - إبراهيم حسن - محمود متولي - محمد فتحي

خط الهجوم: ايمانويل بناهينى - كينيث أوكوتشوكو - شكري نجيب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع