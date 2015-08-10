الإسماعيلي يقيد السولية في قائمته الأولى

يرسل النادي الإسماعيلي اليوم الاثنين قائمته الأولى للموسم الجديد إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تضم 16 لاعبا من القدامى.

وقرر مسؤولو الإسماعيلي قيد عمرو السولية قائد الفريق في القائمة، لعدم إنهاء إجراءات انتقاله إلى الشعب الإمارات حتى الآن.

وسيتجه الإسماعيلي لحذف اسم السولية، في حال إرسال الاستغناء الخاص باللاعب إلى ناديه الجديد قبل موعد إرسال القائمة.

ولم تشمل القائمة أسماء الصفقات الجديدة للدراويش.

وتضم القائمة:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بهاء مجدي - شوقي السعيد - عبد الرحمن حسان - كريم الضو - احمد سمير فرج - محمود حمد

خط الوسط: حسني عبد ربه - محمود عبد العزيز- عمرو السولية - إبراهيم حسن - محمود متولي - محمد فتحي

خط الهجوم: ايمانويل بناهينى - كينيث أوكوتشوكو - شكري نجيب