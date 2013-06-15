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مظهر شاهين: انسحبت من مؤتمر "الوزير الدنجوان" لرفضي تلميع "باسم عودة"

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مظهر شاهين: انسحبت من مؤتمر "الوزير الدنجوان" لرفضي تلميع "باسم عودة" مظهر شاهين: انسحبت من مؤتمر "الوزير الدنجوان" لرفضي تلميع "باسم عودة"

كتب : وائل فايز منذ 47 دقيقة

انسحب الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، من المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للفلاحين، ووثف وزير باسم عودة بأنه الوزير "الدنجوان".

وبرر شاهين انسحابه بقوله "فوجئت بالوزير الدنجوان واقفا يلقى كلمة وسط اعتراض من جانب الحضور، فقررت الانسحاب فورا من على باب القاعة ورفضت الدخول ﻷنى أرفض أن أحضر مؤتمرا من الممكن أن يكون قد أعد خصيصا لتلميع الوزير والوزارة اﻹخوانية". وتابع شاهين عبر تدوينة له على "فيس بوك": "أرفض أن أتناقص مع مبادئي، إذ كيف أدعو إلى الخروج يوم 30 يونيو وأصف بالفاشلة فى أكثر من مناسبة ثم أقبل أن أساهم فى تلميع أحد وزرائها أو الجلوس معه فى حوار؟"

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