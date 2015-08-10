أسماء الـ16 مستشفى الإخوانية المتحفظ عليها فى 5 محافظات

صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بأن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، قررت التحفظ على 16 مستشفى مملوكة للجماعة بخمس محافظات على مستوى الجمهورية، وأسندت إدارتها لوزارة الصحة.

وتضمن القرار التحفظ على:

- محافظة القاهرة: مستشفى الصفوة مصر الجديدة.

- محافظة الجيزة: مركز الفتح الطبى - ساقية مكى - مركز عبد الفتاح شاهين الطبى – شارع التحرير.

- محافظة الغربية: مستشفى طيبة (1) ومستشفى الشروق ومستشفى الموساه.

>ومستشفى المروة – مدينة طنطا - مستشفى طيبة (2) - مدينة قطور- مستشفى أبو العزم ومستشفى النور – مدينة المحلة الكبرى - مستشفى طيور الجنة ومستشفى الحمد – مدينة زفتى - مستشفى السلام – مدينة كفر الزيات.

- محافظة دمياط: مستشفى الشروق - مدينة دمياط الجديدة - مستشفى السلام الخاصة – مدينة دمياط.

- محافظة أسيوط: مستشفى الأقصى – مدينة أسيوط.

وأوضح "أبو الفتوح"، أنه تم إسناد إدارة هذه المستشفيات بالكامل إلى وزارة الصحة، والمستشفيات جميعها تعمل على وجه طبيعى ومعتاد على مدار اليوم، وتقدم الخدمة الطبية بنفس المستوى إن لم يكن بمستوى أفضل.