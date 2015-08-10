أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أسماء الـ16 مستشفى الإخوانية المتحفظ عليها فى 5 محافظات

Google+ Print
أسماء الـ16 مستشفى الإخوانية المتحفظ عليها فى 5 محافظات أسماء الـ16 مستشفى الإخوانية المتحفظ عليها فى 5 محافظات
صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بأن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، قررت التحفظ على 16 مستشفى مملوكة للجماعة بخمس محافظات على مستوى الجمهورية، وأسندت إدارتها لوزارة الصحة.

وتضمن القرار التحفظ على:

- محافظة القاهرة: مستشفى الصفوة الجديدة.

- محافظة الجيزة: مركز الفتح الطبى - ساقية مكى - مركز عبد الفتاح شاهين الطبى – شارع التحرير.

- محافظة الغربية: مستشفى طيبة (1) ومستشفى الشروق ومستشفى الموساه.
>ومستشفى المروة – مدينة طنطا - مستشفى طيبة (2) - مدينة قطور- مستشفى أبو العزم ومستشفى النور – مدينة المحلة الكبرى - مستشفى طيور الجنة ومستشفى الحمد – مدينة زفتى - مستشفى السلام – مدينة كفر الزيات.

- محافظة دمياط: مستشفى الشروق - مدينة دمياط الجديدة - مستشفى السلام الخاصة – مدينة دمياط.

- محافظة أسيوط: مستشفى الأقصى – مدينة أسيوط.

وأوضح "أبو الفتوح"، أنه تم إسناد إدارة هذه المستشفيات بالكامل إلى وزارة الصحة، والمستشفيات جميعها تعمل على وجه طبيعى ومعتاد على مدار اليوم، وتقدم الخدمة الطبية بنفس المستوى إن لم يكن بمستوى أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»