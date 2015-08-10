إياد علاى يمهل الحكومة العراقية 3 أشهر لتنفيذ الإصلاحات

حدد نائب الرئيس العراقى إياد علاوى، اليوم الاثنين، مهلة ثلاثة أشهر للحكومة لتنفيذ الإصلاحات التى أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادى، بإلغاء مناصب نواب الرئيس ونواب رئيس الوزراء والتحقيق فى ملفات فساد.

وأضاف علاوي، فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن الإصلاح فى العراق يجب أن يبدأ من مقر رئيس مجلس الوزراء، مضيفا أنه طالب بالتحقيق فى صفقات فاسدة "ولم يتم ذلك حتى الآن".

>وشدد علاوى على ضرورة إنهاء المحاصصة الطائفية، وفتح ملف الفساد أمام القضاء، داعيا إلى تفكيك المنطقة الخضراء فى بغداد، والتحقيق بالفساد المستشرى فى العراق.

وأكد نائب الرئيس العراقى أنه سيطالب بانتخابات مبكرة، فى حال فشل الحكومة فى الوفاء بتعهداتها، واصفا العملية السياسية فى العراق بـ"الممزقة"، التى تقوم على الطائفية والتهميش.

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