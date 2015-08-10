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قاضى "اقتحام سجن بورسعيد" يرفض إثبات كلمة نابية ذكرها شخص بمقطع فيديو

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قاضى "اقتحام سجن بورسعيد" يرفض إثبات كلمة نابية ذكرها شخص بمقطع فيديو قاضى "اقتحام سجن بورسعيد" يرفض إثبات كلمة نابية ذكرها شخص بمقطع فيديو
تواصل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، نظر قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51 متهمًا بقتل الضابط أحمد البلكى، وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و40 آخرين من أهالى بورسعيد، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأثناء مشاهدة أحد الفيديوهات تلفظ أحد الأشخاص بكلمة نابية، وطالب الدفاع إثبات تلك الكلمة إلا أن القاضى رفض طلب الدفاع، وعندما طلب الدفاع إثبات الكلمة دون ذكر قائلها رفض القاضى أيضًا ذلك، واتهم الشخص فى الفيديو الذى عرضته المحكمة بعض الشيوخ بحمل السلاح حيث قال فى حالة فزع: "هما فين الشيوخ اللى كان معاهم سلاح".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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مصر 365

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