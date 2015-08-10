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المتهمون المحالة أوراقهم للمفتى فى قضية الظواهرى: "لا إله إلا الله"

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المتهمون المحالة أوراقهم للمفتى فى قضية الظواهرى: "لا إله إلا الله" المتهمون المحالة أوراقهم للمفتى فى قضية الظواهرى: "لا إله إلا الله"
تعالت أصوات المتهمين الـ10 متهمين، بعد حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى بإحالة أوراقهم لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأى بشأنهم من داخل القفص الزجاجى بقاعة المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى".

وردد المتهمون هتافات "الله أكبر" و"لا إله إلا الله" بعد صدور الحكم بشأنهم وانضم إليهم فى هتافاتهم باقى المتهمين بالقضية، وكان من بينهم "محمد ربيع الظواهرى" شقيق القيادى بالقاعدة "أيمن الظواهرى".

وأخلت قوات الأمن قاعة المحكمة من المتواجدين عقب صدور الحكم كما عجلت بترحيل المتهمين بالقضية إلى محبسهم.

والمتهمون المحالون للمفتى هم كل من: فوزى محمد، وعمر محمد، ومحمد فتحى، وعزيز عزت، والسيد الحريرى، وناصر عبد الفتاح، وأحمد فرغل، وأحمد محمد، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع تنظيم القاعدة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الأمنية، والتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة.

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مصر 365

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