وزير الخارجية السعودى نسعى لتعزيز التعاون الثنائى مع ألمانيا

أفاد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، بأنه بحث مع المسئولين فى ألمانيا أزمات اليمن وسوريا ومكافحة الإرهاب والاتفاق النووى مع إيران والغرب، قائلا "نسعى لتعزيز التعاون الثنائى مع ألمانيا".

وأضاف "الجبير" خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الألمانى شتاينماير اليوم الاثنين، أنه يتطلع لمزيد من التعاون فى المستقبل مع الجانب الألمانى.

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