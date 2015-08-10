شركة روسية تعتزم تأسيس مصنع مشترك فى الإمارات لإنتاج الذخيرة

تبحث شركة روسية إمكانية إنشاء مصنع مشترك فى دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج الذخيرة. وقال سيرجى روساكوف المدير العام لشركة "تيخماش" الروسية- فى تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية- بأن شركته تهتم بتطوير التعاون مع مؤسسة التصنيع العسكرى فى دولة الإمارات العربية المتحدة وتتطلع إلى تأسيس مشروع صناعى مشترك لإنتاج الذخيرة.

وأشار مدير عام شركة "تيخماش" إلى ضرورة توفير المعدات والكوادر اللازمة للمشروع المشترك الذى يكون تأسيسه خطوة نحو تنظيم إنتاج الذخيرة فى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاعتماد على الذات.

وتنتج شركة "تيخماش" التى تأسست فى عام 2011، ذخيرة المدفعية وذخيرة الدبابات وراجمات الصواريخ والصواريخ غير الموجهة الخاصة بالطائرات وغير ذلك.

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