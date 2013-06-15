حمزاوي يؤكد تواصله مع "الوسط" من أجل "لم الشمل"

كتب : فاطمة النشابي منذ 24 دقيقة

أكد عمرو حمزاوى ، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي بجبهة الإنقاذ، على تواصل المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط معه، من أجل مبادرة "لم الشمل" والتي أطلقها الحزب، لافتاً إنه رفض الحوار ومطالباً بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع حمزاوي، عبر حسابه الخاص على تويتر، "لن نشارك في مؤتمرات أو حوارات، بل في الضغط الشعبي السلمي من أجل انتخابات رئاسية مبكرة والإنهاء الديمقراطي لرئاسة فاشلة، وكفانا تشويها لمواقفنا الثابتة، الإدعاء الزائف بقبولنا الحوار هو كإدعاءات زائفة أخرى يسعى البعض لإعادة إنتاجها بين الحين والآخر".

وختم تغريدته قائلاً: "كما سجلت رفضي في اجتماع سد النهضة لغياب الشفافية في مسألة سيناء وفي كلمة علنية فخرج البعض مدعيا شكري على الشفافية في سيناء".